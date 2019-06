Delmenhorst. Die geplante Umbenennung der Volkshochschule (VHS) in Delmenhorst hat im Bildungsausschuss am Donnerstag eine hitzige Debatte hervorgerufen.

Die VHS soll auf Antrag der Gruppe SPD & Partner nach Wilhelm Schroers, NS-Widerstandskämpfer und nach dem Krieg Gründer der VHS in der Stadt, umbenannt werden. Allerdings stieß das Unterfangen auf Kopfschütteln.

Bedenken bei CDU und AfD

„Das Anliegen ist im Vorfeld nicht einmal mit den Mitarbeitern oder dem Aufsichtsrat abgestimmt worden“, monierte Frauke Wöhler (CDU), die selbst in dem Gremium vertreten ist. Weiter führte sie Bedenken wegen der Kosten an, die eine Umbenennung mit sich bringe. „Die Stadt steht vor großen Aufgaben. Wir dürfen das Geld nicht aus dem Fenster schmeißen.“ Das Kostenargument teilte auch Lothar Mandalka (AfD). „Kleinvieh macht auch Mist. Und Delmenhorst hat weitaus größere Probleme, als dass wir uns mit der Umbenennung der VHS befassen müssten.“Die Kosten hierfür belaufen sich auf 8000 bis 10.000 Euro, schätzte VHS-Geschäftsführer Martin Westphal in der Sitzung.

SPD sieht kein Versäumnis

Das Kostenargument griff Antje Beilemann (SPD & Partner) mit Unverständnis auf – und erinnerte an die vorangegangene Diskussion zum Kunstrasenplatz: CDU, FDP und AfD hatten dafür gestimmt, 700.000 Euro dafür auszugeben – ohne zu wissen, wo er entstehen soll und wie teuer er am Ende wird, hob Beilemann hervor. „Und Sie argumentieren mit Kosten?“ Ein Versäumnis, die Mitarbeiter oder den Aufsichtsrat nicht befragt zu haben, sah Beilemann ebenfalls nicht: Die Aufgabe der Namensgebung komme ausschließlich dem Rat zu.

Aus Marketing-Gesichtspunkten interessant

Neben diesen Debatten wies Martin Westphal noch einmal darauf hin, dass nur wenige Volkshochschulen in Niedersachsen solch „bemerkenswerte Namensgeber“ hätten, wie Wilhelm Schroers einer sein könnte. „Die Umbenennung trägt zum Kernauftrag der VHS bei, die Demokratie zu stärken. Auch aus Marketing-Gesichtspunkten ist sie interessant.“

Rat hat das letzte Wort

Die größte Übereinstimmung gab es bei der Idee von Ex-VHS-Mitarbeiters Jürgen Schurig, das Haus der VHS in „Kulturhaus Wilhelm Schroers“ umzubenennen, um der Vielfalt der Schule als Kulturort gerecht zu werden – und eben ohne Kosten durch die Umbenennung. Am Ende ging das Thema ohne Beschluss an den Verwaltungsausschuss. Das letzte Wort in der Sache hat der Rat.