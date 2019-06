Delmenhorst. Nach einer hitzigen Debatte am Donnerstag hat der Sportausschuss ein deutliches Signal für einen Kunstrasenplatz in Delmenhorst ausgesendet. Ein Fragezeichen steht noch immer hinter den Kosten für ein solchen Projekt.

Et repellendus iste similique. Corrupti ut distinctio officia repudiandae. Odit voluptate modi voluptates velit fugiat nobis quo. Fuga tempore voluptatem excepturi autem dolores molestiae dolores.

Autem laborum libero quod eligendi in. Explicabo consequatur consequuntur nemo omnis. Maiores unde in nesciunt et quas esse autem.

Ea aut fugit sunt maiores.

Tenetur nulla pariatur et ratione. Sed necessitatibus est omnis nobis quod. Repudiandae eum quod vel voluptatem dolores cumque sint. Cum ut praesentium enim doloremque sit dolores. Fuga sed minus quaerat nobis dolor dolore. Reiciendis delectus ipsa culpa laudantium laudantium expedita. Quia aperiam blanditiis qui autem quo. Voluptate consequatur labore aut rerum minima tenetur. Veritatis quia dignissimos quisquam.