Delmenhorst. Die Delmenhorster Stadtwerkegruppe hat am Donnerstag eine Datenschutzpanne öffentlich gemacht. 150 Kunden der Stadtwerke sind laut Mitteilung davon betroffen.

Ursache der Panne ist laut Mitteilung der Stadtwerkegruppe ein Fehler bei einem beauftragten Druckdienstleister. "Bei den Daten hat es sich um unsere Vertragsbestätigungen an Kunden gehandelt, die gebündelt an drei Adressaten gesendet wurden. Diese Daten waren im Sinne des Datenschutzgesetzes nicht gravierend. Mit dem betroffenen Dienstleister wurde inzwischen geklärt, dass ein technischer Fehler in der elektronischen Datenkommunikation zu diesem Vorfall geführt hat", teilt Sprecherin Britta Fengler mit.

Sorgsamer Umgang mit Daten versichert

Der Dienstleister sei dahingehend sensibilisiert worden, das Qualitätsmanagement zu verbessern. "Gemeinsam werden wir alles daran setzen, dass sich das nicht wiederholt", versichert Fengler. Der Datenschutzbeauftragte der Stadtwerkegruppe wurde umgehend nach Kenntnis des Vorfalls informiert. Ebenso werde die Landesdatenschutzbeauftragte Niedersachsen von diesem Fall in Kenntnis gesetzt. Die Stadtwerkegruppe betont, dass sie sorgsam mit personenbezogenen Daten umgeht und diese auch schützt.