Delmenhorst/Oldenburg. Nach deutlich zu viel km/h auf dem Tacho in einer 30-Zone ist nun ein 23-Jähriger vor dem Oldenburger Landgericht verurteilt worden.

In seinem Sport habe er ja alles drauf, aber im Umgang mit Fahrerlaubnissen solle sich der angeklagte Fußballer den Nationalspieler Marco Reus nicht zum Vorbild nehmen, sagte der Richter. Parallelen gibt es aber. Denn der knapp unter Profibereich aktive Angeklagte, 23 Jahre alt, musste sich ebenso wie vor Jahren Profi Reus wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Vor dem Landgericht Oldenburg kam der Amateurspieler in zweiter Instanz mit einer Einstellung gegen 600 Euro Geldauflage davon.



35 Sachen zu viel auf dem Tacho in 30-Zone

Der 23-Jährige hatte seinen Führerschein schon in seiner Probezeit wegen einer Unfallflucht verloren und war ein Jahr später im November 2017 in Delmenhorst mit 35 km/h zu viel auf dem Tacho geblitzt worden. Das Amtsgericht Delmenhorst verurteilte ihn danach zu 30 Tagessätzen à zehn Euro Geldstrafe.

Angeklagter will um MPU herumkommen

Die Strafe klingt milde, aber in Berufung ging der aufs Pendeln angewiesene Auszubildende, weil er bei einem Urteil nun eine weitere Wartezeit auf Neuerteilung des Führerscheins von weiteren drei oder vier Jahren erwarten müsse, führte sein Delmenhorster Verteidiger Benyamin Kaya aus. Bei einer Verfahrens-Einstellung gegen Geldauflage würde sein Mandant dagegen um eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) herumkommen. Unverhältnismäßig, so Kaya, zumal in der ersten Instanz die (noch als Referendarin tätige) Staatsanwältin einer Einstellung eigentlich zugestimmen wollte, allerdings ihren Chef dazu befragen musste und nicht erreicht hatte. So musste damals ein Urteil gefällt werden. Der jetzige Staatsanwalt bestätigte: Es könne vorkommen, dass niemand erreichbar sei. Er stimmte einer Einstellung zu, sehe im Angeklagten „keinen kriminellen Kern“.

Fahrt offenbar "auf dicke Hose"

Das Schöffengericht tat sich schwerer. Beim Angeklagten müsse dringend „was passieren im Kopf“, erinnerte der Vorsitzende an die Unfallflucht: Der 23-Jährige hatte sich damals eine Luxuskarosse geliehen und war mit ihr in einer 30er-Zone deutlich zu schnell und mit Handy am Ohr unterwegs. Die Folge war ein Crash mit 10.000 Euro Schaden. Er habe offenbar „auf dicke Hose“ machen wollen. Es sei bedenklich, dass die zweite Tat nur ein Jahr später passiert sei.

Hoffentlich ein Anlass zum Nachdenken

Letztlich aber würde ein weiteres Fahrverbot auch nicht dazu führen, „dass Sie nachdenken“. hoffentlich sei das Verfahren an sich ein Anlass.

Durch die 600 Euro Geldauflage gegen Einstellung verdoppelte das Gericht die ursprüngliche Strafe – der Angeklagte allerdings darf jetzt hoffen, dass ihm die Verwaltungsbehörde in einigen Monaten den Führerschein – ohne neue Prüfung und MPU – wieder aushändigt. Marco Reus übrigens soll seinen nach bestandener Prüfung 2016 erhalten haben. 2014 hatte er wegen sechs nachgewiesener Fahrten einen Strafbefehl über 90 Tagessätze (540.000 Euro) erhalten und akzeptiert.