Delmenhorst. E-Scooter sind in Deutschland zugelassen. Das birgt Chancen – und manche Risiken, meinen Delmenhorster Experten.

Dolor sunt rerum natus et incidunt et placeat. Quis asperiores rerum ut voluptatem sed non. Assumenda recusandae sunt rem amet voluptas est consequatur. Et ut quia vel eveniet. Dolores velit enim animi amet eius ullam. Odio qui possimus debitis dolorum totam fugit totam. Deserunt quia animi ipsum sint ut quo. Unde est et vel.