Delmenhorst. Bedrohlich rollte die Gewitterfront kurz nach 22 Uhr über Delmenhorst und Ganderkesee. Das Blitzspektakel am Himmel, Regen und Wind hinterließen aber keine großen Schäden.

Blitze im Sekundentakt, Windböen und Starkregen: Die Gewitterfront, die am Mittwochabend über Delmenhorst und Ganderkesee zog war beeindruckend. Und vor allem blieb sie hier ohne größere Folgen. Bis Donnerstagmorgen waren keine größeren Feuerwehreinsätze als Folge des Gewitters bekannt.

Brand in Ahlhorn

In Ahlhorn dagegen brannte der Rohbau einen Hauses aus. Vermutlich war ein Blitzschlag verantwortlich. Bereits am Nachmittag hatte ein erstes Gewitter im Landkreis Oldenburg für Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Mehrere Bäume waren umgeknickt.

Donnerstag ruhiger

Am Donnerstag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Nachmittag wieder mit Schauern und Gewittern in Niedersachsen zu rechnen. Eine Unwetterwarnung für Delmenhorst und Ganderkesee liegt aber nicht vor.