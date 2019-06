Delmenhorst. Das Recht, Strom durch das Delmenhorster Stromnetz zu leiten, soll an die EWE Netz in Oldenburg gehen. Damit geht auch endgültig ein Konflikt zwischen dem Oldenburger Konzern und den Delmenhorster Stadtwerken zu Ende.

Die Vergabe der Stromkonzession steht bevor. Das geht aus den Unterlagen für den Wirtschaftsausschuss des Stadtrates am Dienstag, 25. Juni, hervor. Die Stadt schlägt eine Vergabe an die EWE Netz vor. Innerhalb des Vergabeverfahrens habe nur die EWE Netz ihr Interesse am Abschluss eines Wegenutzungsvertrages bekundet. Damit sei eine Entscheidung für einen Bewerber gemäß der durch den Rat beschlossenen Vergabekriterien „obsolet geworden“.

Neue Gesellschaft ist Eigentümerin, EWE Netz Betreiberin des Stromnetzes

Erst im vergangenen November hatten die EWE Netz und die Stadtwerke Delmenhorst gemeinsam über die Gründung der „Stromnetz Delmenhorst GmbH & Co. KG“ berichtet. Die EWE Netz hatte ihren Anteil am Delmenhorster Stromnetz in diese neue Gesellschaft übertragen. Aufgabe der Stromnetz Delmenhorst GmbH ist laut Stadtwerke der Erwerb, die An- und Verpachtung, das Unterhalten und der Ausbau von Stromnetzen. Wie die EWE Netz auf Nachfrage mitteilt, ist die neue Gesellschaft Eigentümerin des städtischen Stromnetzes, das die EWE Netz nun pachten und betreiben wird – vorausgesetzt, der Rat stimmt der Konzessionsvergabe zu.

Konzession gilt für 20 Jahre

Die Verhandlungen für den Netzbetrieb sind bereits seit Ende Mai abgeschlossen: Die EWE Netz soll laut Vorlage über eine 20-jährige Laufzeit Betreiberin des Delmenhorster Stromnetzes sein. Die Zahlung „der höchstzulässigen Konzessionsabgaben“ solle monatlich erfolgen, heißt es zu den vertraglichen Inhalten unter anderem. Stimmt der Rat am Ende zu, soll der Konzessionsvertrag nach Vorlage bei der Kommunalaufsichtsbehörde unterzeichnet werden.

Im Vorfeld der Vergabe hatte es einige Unruhe gegeben: Zweimal hatten die Stadtwerke das Vergabeverfahren der Stadt für sich entscheiden können. Ende 2016 wurde das Verfahren trotzdem auf Null gesetzt, was Angestellte der Stadtwerke zu Protesten veranlasst hatte. Am Ende hatten die ehemaligen Rivalen das Konstrukt mit der Stromnetz Delmenhorst GmbH in Leben gerufen, an der EWE Netz wie die Stadtwerke Anteile besitzen.