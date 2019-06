Delmenhorst. "Tischler und Kunst" heißt die Ausstellung von Gesellenstücken, die bald in der Delmenhorster Markthalle stattfindet. Wohin der Weg nach einer Tischlerlehre führen kann, wird ein Gast zeigen.

In den Sommerferien arbeitete Franz Robert Czieslik, geboren 1965 in Leipzig, in einer Tischlerei und war spätestens danach angefixt. Er ging in die Tischlerlehre. Doch studieren durfte er damals in der DDR nicht, also ging er einen anderen Weg.



Er begann, neben Möbeln auch Skulpturen zu bauen, und orientierte sich immer weiter Richtung Kunst. Mittlerweile malt Czieslik, baut Installationen, schreibt und nimmt Hörspiele auf. "Als Künstler muss man immer die Gaben, die man hat, ausgewogen voranbringen", meint er.

Czieslik ist ein gutes Beispiel

Deshalb wurde Czieslik eingeladen zur Ausstellung "Tischler und Kunst" der Tischler-Innung Delmenhorst/Oldenburg-Land. Dort präsentieren Auszubildende ihre Gesellen-Prüfungsstücke.

"Das Tischlerhandwerk ist ein kreativer Beruf", erklärt Obermeister Carsten Wichmann. "Es ist interessant, jemanden zu zeigen, der vom Handwerk in die Kunst gegangen ist."

Czieslik ist bekannt für seine "Baumturen" – große Skulpturen aus Holz. Doch so viel Holz wird Czieslik auf der Ausstellung gar nicht zeigen. Er präsentiert auch eine neue Reihe, in der er viel mit Leuchtpigmenten arbeitet. Das zeigt ihm zufolge auch seinen künstlerischen Werdegang von Beginn bis heute. Czieslik ist sich sicher: "Ohne einen Meister würde ich das alles nicht so umsetzen, wie ich es heute kann." Er habe eben im wahrsten Sinne des Wortes Handwerk gelernt.

"Tischler und Kunst" Die Ausstellung "Tischler und Kunst" findet am Sonntag, 23. Juni, von 11 bis 17 Uhr in der Markthalle Delmenhorst statt. Neben Czieslik wird Focko Bohlen seine Handwerkskunst vorstellen. Außerdem tritt um 14 und um 16 Uhr die Band "Kerschenstone" auf. Den Besuchern wird auch ein Gewinnspiel, Kaffee und Kuchen geboten.