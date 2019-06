Delmenhorst. Nach umfangreichen Ermittlungen sind am Mittwoch zwei Delmenhorster wegen des Verdachts des besonders schweren Betrugs festgenommen worden. Insgesamt acht Objekte in Norddeutschland wurden durchsucht.

Laut Polizei besteht der Verdacht, dass durch die Personen Betrugsdelikte begangen wurden. Dabei soll ein Vermögensschadens von 185.000 Euro entstanden sein. Durch Taten, bei denen es lediglich beim Versuch blieb, hätten laut Polizei weitere 300.000 Euro Schaden entstehen können.

192 vollendete Betrugsdelikte

Seit Dezember 2018 arbeitete laut Mitteilung eine siebenköpfige Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch an diesem Verfahren, das sich wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs gegen zwei Hauptbeschuldigte richtet. Sie werden dringend verdächtigt, gemeinsam mit fünf weiteren Verdächtigen für insgesamt 192 vollendete Betrugsdelikte verantwortlich zu sein.

Verschiedene Maschen genutzt

In den meisten Fällen wird ihnen der Warenkreditbetrug vorgeworfen: Die Verdächtigen bestellten sich Waren im Internet, die zwar geliefert, aber nicht bezahlt wurden. In weiteren Fällen wird wegen Leistungskreditbetrugs ermittelt, bei dem Dienstleistungen entweder nicht erbracht oder nicht bezahlt wurden. Teilweise wird auch wegen des sogenannten CEO-Fraud ermittelt. Firmen wurden durch Vorspielen falscher Identitäten zur Überweisung von Geldbeträgen manipuliert.

Haftbefehl erlassen

Ab 8 Uhr wurden am Mittwoch insgesamt acht Objekte in Delmenhorst, Bremen, Bremerhaven und Emden nach weiteren Beweismitteln durchsucht. Gegen einen 22-jährigen Delmenhorster wurde dabei ein Haftbefehl vollstreckt, der bereits in der Vergangenheit wegen anderer Delikte gegen ihn erlassen wurde. Gegen einen der beiden Hauptverdächtigen, einen 25-jährigen Delmenhorster, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg durch einen Richter am Amtsgericht Oldenburg ein Haftbefehl erlassen