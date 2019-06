Delmenhorst. Die Werkslokomotive "Bello" ist über 100 Jahre alt. Sie steht als stählerner Zeitzeuge auf der Nordwolle in Delmenhorst. Jetzt wird sie aber ihr Gleis verlassen.

"Bello" ist ein wenig in die Jahre gekommen. Der Witterung ausgesetzt, platzt hie und da die Farbe ab. Der Rost frisst sich seinen Weg. Die Werkslokomotive der Nordwolle ist schließlich auch schon 106 Jahre alt. Dr. Carsten Jöhnk, Leiter des Nordwestdeutschen Museums für Industriekultur, hat die Sanierung auf den Weg gebracht. "Es ist an der Zeit", sagt er. Eine Fachfirma hat den Zuschlag bekommen. Das rund 21 Tonnen schwere Ungetüm wird demnächst im Wortsinn in die Luft gehen, per Schwerlastkran verladen und in eine Werkstatt gebracht. In zwei bis drei Wochen könnte es soweit sein, der genaue Termin steht noch nicht fest. "33.800 Euro kostet es, die Lok wieder herzurichten", erläutert Jöhnk. Gut angelegtes Geld, findet der Museumsleiter, schließlich sei Bello ein "Stück sichtbare, greifbare und erlebbare Stadtgeschichte".

Die Lok kam im Jahr 1913, noch vor dem Ersten Weltkrieg, fabrikneu nach Delmenhorst. Ihren Namen "Bello" erhielt das Fabrikat der Firma Henschel schnell, weil die Dampfspeicher-Lokomotive einen besonderen Pfeifton hatte. Die Lok ersetzte zwei Pferde, die bislang verschiedene Materialien über das Werksgelände der NW&K transportierten. "Bello" wurde unter anderem mit Dampf aus dem Kesselhaus betrieben. Einen Heizer brauchte sie also nicht. Ihre Farbe, davon geht Jöhnk aus, dürfte damals noch eine andere gewesen sein als heute. Schwarz-rot kommt "Bello" jetzt daher. Jöhnk sagt:

"Wir gehen davon aus, dass sie früher einen hellen, olivgrünen Anstrich hatte. Das war Standard für Industriefahrzeuge. Dieser Farbton soll im Laufe der Sanierung wieder hergestellt werden."









Annähernd 60 Jahre hat die Lok "Bello" ihren Dienst versehen. "Mühelos", heißt es in einer Chronik, die der Förderkreis des Industriemuseums zusammengestellt hat. 1971 war dann aber endgültig Schluss. Die Fabrik stellte ihren Kesselbetrieb von Kohle auf Erdgas um. "Bellos" Zeit war um. Eine Unimog übernahm die Aufgaben der Lok, "Bello" wurde ausrangiert und kam aufs Abstellgleis.

Spannende Geschichte der Wiederbeschaffung

"Spannend bleibt die Geschichte der Lok aber weiterhin", sagt Jöhnk. Zunächst rostete die Lok allerdings fünfeinhalb Jahre am Hasporter Damm vor sich hin. 1976 erwarben die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde (DHEF) dann die Lok und retteten sie so vor dem Verfall und dem Verschrotten. Eine liebevolle Restaurierung begann, schon mit der Hoffnung, dass die Lok als Denkmal in Bahnhofsnähe oder auf dem Wollegelände eine neue Chance bekommen könnte.

Doch daraus wurde nichts. 1981 ist "Bello" verkauft worden. 5000 Deutsche Mark zahlte das im Aufbau befindliche Museum für Verkehr und Technik in Berlin. Abgeholt wurde die Lok dann allerdings nie, sie verblieb in Delmenhorst. "Eigentlich ist das alles fast Stoff für einen Krimi", sagt Jöhnk. Mit der Planung des Fabrikmuseums auf der Nordwolle wuchs nämlich auch das Interesse an "Bello" wieder. Die Stadt nahm Verhandlungen mit dem Berliner Museum auf. Jöhnk hat Einblick in den Briefverkehr genommen. "Höchst spannend", ist sein Urteil, auch der Denkmalschutz wurde bemüht. Die feuerlose Heißdampflok gehöre zum Ensemble auf der Nordwolle. Am Ende gelang es, "Bello" 1997 für 10.000 Deutsche Mark zurückzukaufen. Kurze Zeit später kam sie zurück auf die Wolle. Zunächst auf der anderen Seite der Turbinenhalle, dann, etwas später, zurück aufs Gleis, auf den letzten Gleisstrang am Eingang zum Fabrikmuseum. Dort steht sie noch jetzt, dort wird sie auch nach der Sanierung zunächst wieder einen Platz finden. Doch Jöhnk und sein Team arbeiten an einem neuen Konzept für das Museum, Stadt- und Fabrikmuseum sollen räumlich mehr zusammenwachsen. Jöhnk blickt voraus:



"Die Lok könnte dann einen noch zentraleren Platz im neuen Eingangsbereich bekommen."