Wetterdienst warnt vor Unwettern in Delmenhorst und Ganderkesee CC-Editor öffnen

Bis in die Nacht hinein soll es in Delmenhorst gewittern. Archivfoto: Janin Kastens

Delmenhorst. Schwere Gewitter können am Mittwoch die Region treffen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Delmenhorst und Ganderkesee vor Gewittern in "mehreren Etappen".