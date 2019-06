Runter vom Rad!

Delmenhorst. "Steig ab!" heißt das neue Projekt der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg), das in Zusammenarbeit mit den Kaufleuten der Innenstadt ins Leben gerufen wurde. Ein Kommentar.

Unter die Räder kommen, das möchte niemand. Deshalb besteht das Radfahrverbot in der Fußgängerzone – täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr – vollkommen zurecht. Schon der Name Fußgängerzone macht schließlich deutlich, wer sich in eben jener Zone bevorzugt aufhalten soll. Es heißt eben nicht Radfahrerzone. Der Appell der Kaufmannschaft kommt mit Humor daher, auch wenn das Thema ernsthafter Natur ist. Das schafft Aufmerksamkeit. Am Ende bleibt es natürlich nur ein Appell, das ist wohl auch den Beteiligten klar. Nicht jeder Radfahrer wird absteigen.

Selbst die Polizei gesteht ein, wie schwierig es ist, dem Radfahren in der City Einhalt zu gebieten. Der Mensch ist bequem. Sein Rad schieben, wenn man es auch fahren kann? Fällt vielen schlichtweg nicht ein. Mit dem Rad ist man schneller. Vom Schüler bis zum Rentner – zu jeder Tageszeit fahren Radler durch die Fußgängerzone, zum Teil sogar mit hohem Tempo. Der Appell der Kaufleute geht daher in die richtige Richtung. Respekt und Rücksichtnahme sind schließlich überall notwendig – auch und vor allem im Straßenverkehr.