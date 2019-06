Quergedacht: Die Sandalen kommen!

Delmenhorst. In der neuen Folge unserer kleinen Kolumne „Quergedacht“, die stets gut zu Fuß ist, geht es um das Tragen von Sandalen.

Die Vandalen, diese liebreizende germanische Volksgruppe, die im fünften Jahrhundert nach Christi Geburt zu Hochform auflief, haben keinen guten Ruf. Der Begriff Vandalismus ist schließlich auf sie zurückzuführen. Historisch wenig begründet, sagen die Experten. Einen schlechten Ruf haben auch, man muss es so sagen, die Sandalen. Diese sind zwar keine Volksgruppe, sondern nur der sommerliche Versuch, etwas Luft an die Mauken zu lassen, doch der „Sandalismus“ bei Männern ist gefürchtet, besonders natürlich die germanische Form, das Tragen von Sandalen unter zeitgleicher Verwendung von Frotteesocken.

Von Django zu Herkules

Deshalb soll hier eine Lanze gebrochen werden. Für Vandalen und Sandalen. Und Lanze ist sogleich ein Stichwort. Tauchen in vernünftigen Sandalenfilmen doch Schwerter und – tata! – Lanzen auf. Und während in Büros noch diskutiert wird, ob der Männerfuß in Sandalen stecken darf, denken wir an Monumentalfilme wie Ben Hur und Spartacus. Und an die zahlreichen Filme in der Nachfolge, die in Italien gedreht wurden, ehe dort der Spaghetti-Western Einzug hielt und Django Herkules verdrängte. Gut, Django hat nie Sandalen getragen. Aber der schweigende Mann, Typ einsamer Wolf, der ist ja auch nicht mehr das, was Frauen sich so wünschen. Frauen lieben heute, so steht zu hoffen, auch Männer mit zwei linken Füßen, die im Sommer Flip Flips tragen.

Der Mann von heute ist mutig, auch ohne Zigarillo im Mundwinkel und Revolver im Holster. Er trägt mannhaft Sandalen. Vielleicht denkt er, sollte jemand die Sandale als Modesünde verunglimpfen, an Vivienne Westwood. Die hat gesagt: „Die Leute sollten sich mehr anstrengen, weniger dumm zu sein. Das kleidet sie immer noch am besten.“