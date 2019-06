Mehrere Autos wurden bei den mutmaßlichen Plantagenbetreibern beschlagnahmt. Foto: Polizei

Bremen. Nachdem die Polizei Anfang November 2018 eine große Indoorplantage mit über 10 000 Cannabis-Pflanzen in einem Bunker in Bremen-Sebaldsbrück ausgehoben hatte, führten intensive Ermittlungen zu einer Tätergruppe. Am Dienstag schlugen rund 100 Polizisten zu.