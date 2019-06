Delmenhorst. Ein 34-jähriger Delmenhorst ist in Haft. Er war in einen Container der Stadt eingebrochen und hatte Geräte gestohlen.

Die Polizei Delmenhorst hat einen Mann vorläufig festgenommen, der aus Containern der Stadt Geräte gestohlen hat. Die Festnahme ereignete sich laut Polizei am Donnerstag, 13. Juni. Ermittlungen der Polizei hatten ergeben, dass der 34-jährige Delmenhorster zuvor an der Straße An den Graften in einen Container eingebrochen war und dort acht Gartengeräte entwendet hatte, die er schrittweise vom Tatort abtransportieren wollte. Der Wert der erlangten Geräte belief sich auf 5600 Euro.

Täter ist amtsbekannt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde durch einen Richter am Amtsgericht Delmenhorst ein Haftbefehl wegen des besonders schweren Diebstahls gegen den laut Polizei "amtsbekannten" 34-Jährigen erlassen.