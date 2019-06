Delmenhorst. Ihre eigene CD haben die Kinder der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Delmenhorst aufgenommen. Bei dem Projekt geht es jedoch um mehr als musikalische Fähigkeiten.

Im Halbkreis stehen die Drittklässler der Käthe-Kollwitz-Grundschule vor den Mikrofonen, die im Klassenraum aufgebaut sind. "Aufnahme läuft!", verkündet der Musikpädagoge Maxi Rugen. Die Schüler strengen sich an, still zu sein, einer kichert kurz. Und dann misslingt der Einsatz. Doch das macht nichts, Rugen startet einfach von vorne.

Im Laufe dieses Montagvormittags nimmt jede Klasse der Grundschule ein Lied auf, manchmal auch mehrere Klassen zusammen, am frühen Morgen sogar die ganze Schule gemeinsam. Dabei hilft ihnen Rugen vom deutschlandweiten Bildungsprojekt Minimusiker. Er leitet die Schüler, begleitet sie an der Gitarre und mit einer Rassel in der Socke.

Eine besondere Situation

"Für die Kinder ist die ganze Situation eine Herausforderung", erklärt Rugen. Vor dem Mikro stehen, ruhig bleiben, immer wieder neu starten. Dem Musikpädagogen ist es wichtig, dass das Aufnehmen kindgerecht bleibt. "Wenn mal ein Husten oder ein Lachen darauf ist, ist das vollkommen okay." Der Spaß soll im Vordergrund stehen.

Nichtsdestotrotz steckt hinter dem Einsingen eine Menge Arbeit. Im vergangenen Jahr bewarb sich Schulleiter Patrik Husband bei dem Projekt Minimusiker, nachdem ihm eine Mutter davon erzählt hatte. Es klappte und die Schule bekam Playback-CDs und Hefte mit Übungen.

Kinder suchten sich Lieder selbst aus

Die Schüler durften sich selbst aussuchen, was sie singen. Besonders gefragt sei im Moment Deutsch-Pop etwa von Max Giesinger oder Mark Forster, erklärt die Musiklehrerin Catherine Villain. Sie hat seit den Osterferien mit den Kindern geübt.

"Gerade zum Schluss ist viel Durchhaltevermögen gefordert", berichtet sie. Um beim Üben der immer gleichen Lieder mehr Abwechslung zu schaffen, band sie ein paar Instrumente mit ein, wie Xylophone oder Kistentrommeln. "Singen ist ja auch nur ein Teil des Musik-Unterrichts."



Zum Schluss kommt dann ein Mitarbeiter der Minimusiker, wie Maxi Rugen, in die Schule und nimmt die Lieder mit den Kindern auf CD auf. Über den Verkauf finanziert sich das Projekt, sodass für die Schule keine Kosten entstehen.

Mehr als nur musikalische Kompetenzen

Die Minimusiker verfolgen mehrere Ziele. "Wir wollen Musik greifbar machen", erklärt Rugen, "und zeigen, dass ein Lied nicht einfach so eingesungen wird." Denn die Kinder müssen viel üben und sich konzentrieren. Kompetenzen, die laut dem Musikpädagogen auch außerhalb der Musik hilfreich sind.

Das merken auch die Drittklässler, die gerade an den Mikros stehen. Und tatsächlich: Beim zweiten Versuch gelingt der Einsatz. "Da wo ich herkomm' ...", beginnen die Grundschüler das Lied "80 Millionen" von Max Giesinger zu singen.

Der Refrain kommt, die Instrumente setzen ein, alles klappt. Nachdem die Musik verstummt, müssen alle Schüler noch ein paar Sekunden ganz still sein und gucken sich aufgeregt an. Sie schaffen es, die Erleichterung ist groß. Der Stolz, wenn die fertigen CDs da sind, wird aber wohl noch größer sein.