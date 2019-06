Delmenhorst/Oldenburg. Sie hatte jemand falsch beschuldigt, gestohlen zu haben. Am 14 Juni wurde die 29-Jährige selber verurteilt.

Sie hatte jemand anderen falsch beschuldigt, gestohlen zu haben und dann vor Gericht diese Lüge wiederholt. Nun wurde die 29-Jährige am Freitag vom Landgericht Oldenburg selber verurteilt – zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung wegen uneidlicher Falschaussage, falscher Verdächtigung und ihrer eigenen Beteiligung am besagten Diebstahl.

Unbeteiligten des Diebstahls beschuldigt

Verhandelt wurde in zweiter Instanz, nachdem das Amtsgericht Delmenhorst sie zu den zwei Jahren Haft und einen Freund wegen derselben Delikte zu bereits rechtskräftigen 16 Monaten Bewährungsstrafe verurteilt hatte. Er soll, sind sich die Gerichte sicher, vor fast exakt zwei Jahren in der Delmenhorster Innenstadt eine 250 Euro teure Jacke von einem Ständer außerhalb eines Geschäftes gestohlen und sie ihr nahe der Hauptpost übergeben haben. Als Polizisten die beiden kontrollierten, beschuldigten sie direkt einen zufällig vorbeikommenden Passanten, ihnen diese Jacke verkauft zu haben. Dieser Passant musste wegen des angeblichen Diebstahls sogar vor Gericht erscheinen (er wurde freigesprochen), wo die 29-Jährige und ihr Freund ihre Falschaussagen weitestgehend wiederholten.

Langes Vorstrafenregister

Jetzt vor dem Landgericht ging es nur noch um die Frage einer möglichen Bewährung – die Taten selber hatte die Angeklagte mit der Beschränkung der Berufung aufs Strafmaß zugegeben. Und es ging um die persönliche Situation der Frau, die wegen anderer Delikte bereits in Haft sitzt und deren Vita ohnehin ein langes Vorstrafenregister aufweist – Ergebnis wohl einer langen Hartdrogenabhängigkeit.

Strukturen im Gefängnis förderlich

Wegen dieser Drogenabhängigkeit wurde sie inzwischen von einem medizinischen Sachverständigen begutachtet, der einschätzen sollte, ob sie statt Knast eine erfolgversprechende zweijährige Drogentherapie in einer geschlossenen Entzugsklinik hinter sich bringen könnte. Der Arzt aber verneinte eine solche Einweisung. Die geordneten Strukturen im Gefängnis würden der momentan enthaltsamen 29-Jährigen mehr gut tun als eine harte Therapie. Dieser Einschätzung stimmte auch die Verteidigerin zu: In der Haft gehe es ihrer Mandantin besser, sagte sie. Jetzt allerdings sei es Zeit für eine Bewährung in Freiheit.

"Generalpräventive" harte Strafe

Diese aber verweigerte das Schöffengericht. Es sehe, sagte der Richter, wegen der vielen Vorstrafen keine positive Sozialprognose. In ihrer momentanen Drogen-Enthaltsamkeit sei die Angeklagte zudem erst am Anfang. Gewichtig gewertet werden müsse auch die Falschaussage vor Gericht. Gerichte müssten sich auf den Wahrheitsgehalt in Zeugenaussagen verlassen können, eine harte Bestrafung sei hier „generalpräventiv“ geboten.

Die Angeklagte wird nun versuchen, eine Genehmigung für eine Drogentherapie abseits des Gefängnisses zu erhalten, mit der sich ihre Haftzeit verkürzen würde. Ihre Verteidigerin will zudem Revision beantragen.