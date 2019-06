Delmenhorst. Ein 66-jähriger Delmenhorster ist am Sonntag gegen 13.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Ein 43-jähriger Mann, ebenfalls aus Delmenhorst, befuhr laut Bericht der Polizei mit seinem Citroen die Schönemoorer Straße. An der Kreuzung wollte er nach links in die Stedinger Straße einbiegen und übersah dabei den Wagen des 66-Jährigen, der die Stedinger Straße in Richtung Schönemoorer Straße queren wollte. Nach dem Zusammenstoß auf der Kreuzung klagte der 66-Jährige über Schmerzen im Oberkörper. Er wurde zunächst vor Ort medizinisch betreut und dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Wagen des 66-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 10 000 Euro beziffert.