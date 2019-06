Delmenhorst. Ohne die notwendige Versicherung, mit 25 Stundenkilometern und ohne die dadurch erforderliche Fahrerlaubnis ist am späten Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr der Fahrer eines E-Scooters unterwegs gewesen.

Der 41-jährige Delmenhorster befuhr den Radweg der Bremer Straße in Delmenhorst, als er von Beamten der Polizei gestoppt und kontrolliert wurde. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ausdrücklich untersagt.

Die Zulassung von E-Scootern in Deutschland ist am Samstag in Kraft getreten. Polizeisprecher Albert Seegers betont: „Zunächst müssen E-Scooter zum Betrieb zugelassen werden. Diese Zulassung wird nur erteilt, wenn gewisse Anforderungen erfüllt werden. Eine dieser Anforderungen lautet zum Beispiel, dass die Höchstgeschwindigkeit 20 Stundenkilometer nicht übersteigen darf“. Ferner seien die technischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. „Im öffentlichen Straßenverkehr dürfen die E-Scooter aber auch dann nur gefahren werden, wenn eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen wurde. Diese Versicherung wird durch eine Plakette nachgewiesen, die am sogenannten ‚Elektrokleinstfahrzeug‘ angebracht werden muss.“