Delmenhorst. Die Gruppe SPD & Partner will der Volkshochschule einen neuen Namen geben. Und zwar den des Gründers.

Geht es nach der Gruppe SPD & Partner, dann bekommt die Volkhochschule (VHS) Delmenhorst auf der Nordwolle einen neuen Namen – und zwar den ihres Gründers Wilhelm „Willi“ Schroers. Ein entsprechender Antrag steht auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur am kommenden Donnerstag, 20. Juni, 17 Uhr, in der Mensa der Oberschule Süd. Die endgültige Entscheidung fällt der Rat.

Wilhelm Schroers, ein durch und durch politischer Mensch, lebte von 1900 bis 1981. Aufgrund seiner vielfältigen Aktivitäten innerhalb der Arbeiterbewegung gerieten er und seine Ehefrau Martha während der Zeit des Nationalsozialismus ab 1933 sehr schnell ins Fadenkreuz der Geheimen Staatspolizei (Gestapo). Mehr als zwei Jahre, insgesamt 26,5 Monate, verbrachte Wilhelm Schroers in Gestapo-, Gefängnis- oder Zuchthaushaft sowie Lagerhaft in Vechta, Bremen, Oldenburg, Bremerhaven, Oslebshausen, Altona und im Emslandlager 4 (Walchum).

Bis zu seinem Tod politisch

Nach der Befreiung durch die Alliierten ist Schroers am 1. Mai 1945 von der englischen Militärregierung als Vertreter der Arbeiterschaft in den Stadt-Vertrauensausschuss (vorläufiger Stadtrat) eingesetzt und im Oktober zum Ratsherrn ernannt worden. Ab dem 1. Februar 1946 war er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1965 Leiter des Kulturamtes. In dieser Funktion gründete er unter anderem die bis heute existierende Volkshochschule (VHS). Bis zu seinem Tod am 4. Juli 1981 stellte er sich gegen Wiederaufrüstung, Atomindustrie, Vietnamkrieg und Berufsverbote.

Lebenserinnerungen Stoff für Schulen

Das Buch „Wilhelm Schroers – Lebenserinnerungen – Widerstand und Wiederaufbau in Delmenhorst“, herausgegeben von Heiko Honisch und Hans-Joachim Olczyk, ist mittlerweile zum Unterrichtsstoff an Delmenhorster Schulen geworden.