An den Grundschulen Parkschule und Käthe-Kollwitz-Schule soll das Pilotprojekt „Lernförderung“ umgesetzt werden. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Delmenhorst An den Grundschulen Parkschule und Käthe-Kollwitz-Schule soll das Pilotprojekt „Lernförderung“ umgesetzt werden. Die Verwaltung stellt das Projekt der Politik in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur am Donnerstag, 20. Juni, 17 Uhr, in der Mensa der Oberschule Süd vor.