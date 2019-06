Delmenhorst. Hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall in Heidkrug entstanden. Ein betrunkener 18-Jähriger ohne Fahrerlaubnis hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren – und landete auf dem Grundstück eines Anwohners.

Laut Polizei fuhr der junge Mann am Sonntag gegen 2.30 Uhr auf dem Heidkruger Weg in Richtung des Heidkruger Bahnhofs. Als er nach links in die Straße Am Brink einbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach das Auto einen Zaun, beschädigte eine Hecke und kam auf dem Grundstück eines Anwohners zum Stehen.



Der Fahrer hatte laut Polizei offenbar Alkohol getrunken, weshalb ihm Blut abgenommen wurde. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 18-Jährige den Fahrzeugschlüssel unberechtigt an sich genommen hatte und den Wagen unbefugt fuhr. Die Schadenshöhe schätzen die Beamten auf 16.500 Euro.