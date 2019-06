Delmenhorst. Mehrere Papiercontainer sind am Freitag im Stadtgebiet in Brand gesetzt worden. Die Polizei ermittelt bereits gegen eine verdächtige Person.

Den Beamten zufolge hatte eine 35-jährige Anwohnerin der Liegnitzer Straße am Freitag gegen 23.20 Uhr den Brand eines Altpapiercontainers gemeldet. Nur wenig später gingen an der Görlitzer Straße gleich zwei Papiercontainer in Flammen auf. Und gegen 23.30 Uhr wurde den Polizisten ein Feuer in einem Altpapierbehälter an der Jägerstraße gemeldet. Alle drei Straßen liegen in unmittelbarer Nähe zueinander in Düsternort.

64-jährige Verdächtige festgenommen

"Alle Brände wurden durch die Berufsfeuerwehr der Stadt Delmenhorst abgelöscht, drei der vier Container wurden völlig zerstört", schreibt die Polizei. Die 35-jährige Anwohnerin, die den ersten Brand gemeldet hatte, informierte die Beamten über eine Frau, die sich verdächtig am Altpapiercontainer zu schaffen gemacht hatte. Sie nahm die Verfolgung der Unbekannten auf, als diese sich entfernte. Die Polizei nahm die Verdächtige, eine 64-Jährige aus Delmenhorst, im Bereich der Elbinger Straße vorläufig fest. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Einsätze solcher Art für Polizei und Feuerwehr gegeben: