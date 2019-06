Delmenhorst. Diese Woche war die Stadt mit guten Nachrichten gesegnet. Der Samstag, letzter Akt des Delmenhorster Stadtfests 2019, war ein passender, ausgelassener Rahmen, diese auch gebührend zu feiern. So lief der Stadtfestsamstag.

Es ist eine Party, die wie gerufen kommt, um hervorragende Nachrichten für Delmenhorst würdig zu umrahmen. Erst wurde am Donnerstag öffentlich, dass das Land Niedersachsen den neuen Krankenhausbau in Deichhorst mit der historischen Summe von 150 Millionen Euro bezuschussen will, und am Samstag dann wurde dem SV Atlas Delmenhorst in der ersten Runde des DFB-Pokals der Bundesligist SV Werder Bremen zugelost – was die Region ins Derbyfieber versetzen dürfte. Das alles durfte nun dieses Wochenende beim Delmenhorster Stadtfest 2019 gefeiert werden. Und der Samstag, der dritte und letzte Tag der größten Party in der Innenstadt, sollte sich wie der Freitag als toller Zuschauermagnet erweisen.





Auftakt mit Lokalkolorit

Den ersten Schritt auf der Zielgeraden beim Stadtfest setzte die Band Kerschenstones, die Schulband der BBS II, die auf der größten der Stadtfestbühnen vor dem Rathaus auftrat. Zeitgleich spielte ijaroxx Punk am Bismarckplatz.

Bessere Stimmung hinter dem Rathaus

Auf dem Rathausplatz zeichnete sich das Bild ab, das schon am Freitag zu sehen war: Die Delmenhorster mussten sich von der Party-Band Live and Famous erst Stimmung bringen lassen, ehe größere Begeisterung zu spüren war. Damit hatten die Coverpiraten am Freitag ebenfalls gekämpft.

Ganz anders, so der Eindruck, war die Lage am Bismarckplatz. Dort verbreitete die Combo 80s Alive reichlich Nostalgie, als sie 80er-Jahre-Hits wie "Time Of My Live" (aus "Dirty Dancing"), "Jukebox Hero" (von Foreigner) oder "Video Killed The Radio Star" (The Buggles) spielte. Hinterm Rathaus herrschte zwischenzeitlich eindeutig die bessere Stimmung.

Wie dem auch sei: In jedem Fall ein würdiger Festabschluss, passend zu den guten Nachrichten der Woche.