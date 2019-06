Delmenhorst. Das Hanse-Wissenschaftskolleg veranstaltet einen Vortrag am 17. Juni, bei dem der Referent Philipp Rehm zum Thema „Die Datenrevolution und die Zukunft des Sozialstaats“ spricht.

Eine der wichtigsten Funktionen des Sozialstaates ist es, seine Bürger gegen Risiken wie Armut, Arbeitslosigkeit oder Krankheit zu versichern. Für Versicherungen spiele Informationen über die Versicherten eine zentrale Rolle. Oft wissen die Kunden mehr über ihr Risiko als die Versicherungsfirmen, weswegen häufig nur sogenannte „schlechte Risiken“ freiwillig Versicherungen abschließen. Dies stellt ein großes Problem für private Versicherungen dar. Die Datenrevolution führt zu einem stark ausgeweiteten Angebot an Informationen und verändert die Versicherungsmärkte dadurch weltweit. Aber auch die (Pflicht-) Sozialversicherungen sind von Informationsproblemen betroffen. Deshalb kann die Datenrevolution Änderungen im Sozialstaat hervorrufen. Der Vortrag beleuchtet, welche Herausforderungen aufgrund der Datenrevolution auf den Sozialstaat zukommen werden.

Der Referent Philipp Rehm forscht und lehrt seit 2010 an der Ohio State University in Columbus, USA. In seiner Forschung untersucht er Zusammenhänge zwischen Arbeitsmarkt und Einkommenssicherheit bzw. -unsicherheit einerseits, und der Ausbildung (extremer) politischer Positionen zu Themen wie Umverteilung, Sozialpolitik oder politischen Parteien andererseits. Der Vortrag findet im Hanse-Wissenschaftskolleg, Lehmkuhlenbusch 4, statt. Der Eintritt ist frei.