Delmenhorst. Die sicherheitspolitische Vortragsreihe der GSP in Delmenhorst bringt im „Oase Haus Adelheide“ vor der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne die Beziehungen zu Russland auf den Tisch.

Die russische Außenpolitik zeigt in den vergangenen Jahren eine zunehmende Militarisierung. Am Mittwoch, 26. Juni wird in einem Vortragsabend mit dem Thema „Russland – Partner oder Bedrohung?“ die Gesellschaft für Sicherheitspolitik mit dem Standortältesten der Bundeswehr Delmenhorst einen Blick auf die Russische Föderation werfen. Dazu wurde Brigadegeneral Reiner Schwalb als Fachmann eingeladen. Er lebte und arbeitete die letzten sieben Jahre, bis zum September 2018, in Moskau und war dort Verteidigungsattaché an der deutschen Botschaft. In dem Vortrag wird es um die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, über die Aggression gegenüber der Ukraine, oder den Bruch des INF-Vertrages und auch den Einsatz in Syrien gehen. Weiterhin beschäftigt sich der Vortrag mit den Fragen, was das Ziel dieser Politik ist, wie stabil das „System Putin“ ist, welche künftigen Entwicklungen denkbar sind, und was all dies für Deutschland bedeutet.

Der Vortrag findet um 19.30 Uhr in der „Oase Haus Adelheide“ vor der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne statt. Es wird um eine Teilnahmezusage bis zum 24. Juni unter (04221) 921803001 oder im Internet gebeten.