Delmenhorst . Graf Gerd lädt am 6. und 7. Juli ein, auf der Burginsel ins Stadtgetümmel abzutauchen. Bereits zum elften Mal findet das Mittelalterfest statt.

Bald werden Burginsel und Hotelwiese wieder ins Mittelalter zurückversetzt, wenn am 6. und 7. Juli bereits zum elften Mal „Graf Gerds Stadtgetümmel“ stattfindet. Mehr als 50 Händler und Handwerker präsentieren ihre Handwerkskunst. In diesem Jahr können Mittelalterfreunde viele alte Handwerkskünste wie die Zinngießerei oder Holzschnitzereien bewundern.

Bei der Arbeit über die Schulter schauen

Bei der Arbeit über die Schulter schauen können die Gäste auch dem Steinbildhauer oder den Kerzenziehern. Aber das ist noch nicht alles. Bei den Vorstellungen der „Schreiberin“ beispielsweise zeigt diese den Gästen die Kunst der mittelalterlichen Schrift und alles was dazu gehört, wie zum Beispiel die Herstellung von Tinte. Selbst zur Feder greifen ist ausdrücklich erlaubt.

Gaukler, Musik und Greifvögel

„Die vielen Handwerker können den Besuchern einen besonderen Einblick in fast vergessene Künste bieten“, sagt Swantje Oehler von der dwfg, die für die Organisatorin des Stadtgetümmels verantwortlich ist. Für Kinder gibt es viele kostenfreie Mitmachaktionen, wie Kinderritterturniere oder Bogenschießen. Greifvögel, Gaukler und Musikgruppen entführen die Besucher in eine andere Zeit. Am Samstagabend wird gegen 22.30 Uhr eine Feuershow stattfinden.

Offizielle Eröffnung am 6. Juni

Graf Gerd lädt am Samstag, 6. Juli von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag, 7. Juli, von 11 bis 18 Uhr auf die Burginsel und die Hotelwiese ein. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 6. Juli, um 12 Uhr auf der Burginsel statt. Anschließend wird es einen Umzug der Teilnehmer durch die Innenstadt geben. Eine Tageskarte kostet 5 Euro, eine Wochenendkarte 8 Euro. Kinder unter Schwertmaß haben freien Eintritt. Schwerbehinderte Besucher mit dem Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis können eine Begleitperson kostenfrei mitnehmen.