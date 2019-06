Delmenhorst. Der Bahnhofsvorplatz hat in den 1970er Jahren sein Gesicht stark verändert. Das gilt auch für die Gebäudefassade am Westende des Platzes.

Die Postkarte aus der Sammlung von Jens Tönjes trägt einen Poststempel aus dem Jahr 1960. Damals gehörte das Hotel zur Post zu den besten Adressen der Stadt. 1974 wurde es geschlossen, das dem Verfall anheimfallende Gebäude schließlich 1980 abgerissen. Der Betrachter schaut vom Eingangsbereich des alten Bahnhofs auf das durch einen modernen Neubau ersetzte Hotel. Zwischen dem turmartigen Erker und den Bäumen lugt das ehemalige Postgebäude hervor, dahinter ragt der Kirchturm von St. Marien empor.

Das Hotel zur Post ist am 1. März 1900 eröffnet worden. In seinen mehr als 70 Jahren hat das Haus mit dem Vorteil der unmittelbaren Nähe zum Bahnhof eine ganze Riege an prominenten Gästen beherbergt. Unter den Schauspielern und Musikern, die sich ins Gästebuch eintrugen, finden sich Namen wie Otto Gebühr, Maria Schell, Horst Tappert, Paul Kuhn und das Hazy-Osterwald-Sextett.