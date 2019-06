Delmenhorst. Die “Würde des Menschen” ist die Überschrift über die Nacht der Jugend. Vereine und Schulklassen sorgen für Programm.

Die Würde des Menschen ist unantastbar – so heißt es im ersten Artikel des deutschen Grundgesetzes, das dieses Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiert. Passend zu diesem runden Geburtstag hat das Koordinationsteam der “Nacht der Jugend” den Begriff der “Menschenwürde” zum Motto der diesjährigen Veranstaltung erkoren. Das Event, in dem Jugendliche selbst entwickelte Beiträge und Darbietungen zu bestimmten Themen vorstellen, findet am 8. November zum vierten Mal in Delmenhorst statt. Marlies Lüdeke vom Fachdienst Jugendarbeit verspricht ein breitgefächertes Kulturprogramm mit Musik, Ausstellungen und Diskussionen. Neben dem Fachdienst ist einmal mehr das “Bündnis gegen Rechts” an der Organisation der Veranstaltung beteiligt. Zudem unterstützt Oberbürgermeister Axel Jahnz die Nacht als Schirmherr.



Neuer Ort für die Veranstaltung

Das Rathaus ist traditionell der Austragungsort für die Nacht der Jugend. Das ist dieses Jahr nicht möglich, da das Rathaus zur Zeit der Veranstaltung renoviert wird. Das Koordinationsteam verlegte die Veranstaltung in die Volkshochschule (VHS) am Turbinenhaus. Neben den Räumlichkeiten der VHS werden das Nordwolle-Museum und die Turbinenhalle für Ausstellungen und Musik genutzt.

Fokus auf Kindersoldaten

Die Nacht der Jugend ist ein Event “von Jugendlichen für Jugendliche”. Daher haben sich auch dieses Jahr Arbeitsgruppen mit engagierten jungen Menschen gebildet, die den Begriff der Menschenwürde mit Bedeutung füllen wollen. So plant das Kinder- und Jugendparlament eine Podiumsdiskussion mit Größen der Lokalpolitik. Konkrete Namen wurden noch nicht verraten. Das Jugendhaus Sachsenstraße wird derweil in Zusammenarbeit mit dem Haus Coburg ein Theaterstück auf die Beine stellen. Ebenfalls angekündigt hat sich das Kinderhilfswerk “Terre des Hommes”, das die Aufmerksamkeit auf Kindersoldaten lenken möchte. Für die musikalische Note am Abend soll eine inklusive Trommelgruppe sorgen.

Diskussionsrunden mit Zeitzeugen

“Wie immer versuchen wir auch einen historischen Bezug zu finden”, erklärt Jürgen Schulenberg vom “Bündnis gegen Rechts”. Aus diesem Grund entschied das Koordinationsteam, den Schwerpunkt auf die Zeit des Nationalsozialismus zu legen. Geplant sind unter anderem Diskussionsrunden mit Zeitzeugen.

Noch fehlen die Zusagen von Schulen

Ausbaufähig sei derzeit noch das Engagement der Schulen, die sich normalerweise sehr rege an der Nacht der Jugend beteiligen. “Bislang ist es zäh”, sagt Lüdeke, die gerne mehr Projekte an schulische Arbeitsgruppen vergeben würde. Der Grund für die Flaute: der Übergang ins neue Schuljahr. “Viele Schulklassen haben noch keine Planungssicherheit und wissen noch gar nicht, wer die einzelnen Klassen nach den Sommerferien betreuen wird”, erklärt Jürgen Schulenberg. Daher habe es bisher nur wenige Zusagen gegeben.

Ehrgeizige Erwartungen an Besucherzahlen

Die heiße Phase beginnt ohnehin erst nach den Sommerferien. Dann sollen auch Sponsoren präsentiert werden. Die Nacht der Jugend sei auch für Erwachsene von Interesse, betont Schulenberg: “Sie können einen Eindruck gewinnen, wie Jugendliche ticken und womit sie sich befassen.” Lüdeke hofft, dass sich der ungewollte Umzug in die Volkshochschule nicht auf die Anzahl der Gäste auswirkt. In den vergangenen Jahren pendelte diese zwischen 600 und 900. “Wir wünschen uns eine Steigerung”, erzählt sie. Wer sich aktiv beteiligen möchte, kann sich übrigens auf der Webseite der Stadt Delmenhorst per Onlineformular anmelden.