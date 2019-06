Delmenhorster Stadtfest geht in die erste Runde CC-Editor öffnen

Das Stadtfest 2019 ist am Donnerstag vielversprechend gestartet. Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Bühne frei für die größte Party in der Innenstadt: Am Donnerstagabend ist das Delmenhorster Stadtfest gestartet. Obwohl das Gros der Besucher am Freitag und Samstag erwartet wird, wurde deutlich, dass die Delmenhorster Lust auf Musik haben.