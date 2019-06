Delmenhorst. An der Cramerstraße in Delmenhorst durchsuchen Kriminalbeamte mit Spürhunden die "Q-Bar" nach Drogen.

In Delmenhorst läuft zur Stunde erneut ein Polizeieinsatz gegen die organisierte Kriminalität. Beamte der zentralen Kriminalinspektion Oldenburg durchsuchen die Shishabar "Q-Bar" an der Cramerstraße nach illegalen Betäubungsmitteln sowie Beweisen dafür. Im Einsatz sind auch Drogenspürhunde. Den Angaben zufolge ist der Lokalbetreiber nicht Verdächtiger in dem Verfahren. Die Bar komme gleichwohl als Umschlagplatz für Drogen infrage. Wie eine Sprecherin mitteilte, hängt der Einsatz an der Cramerstraße mit der Großrazzia Ende Mai zusammen, bei der es insgesamt 12 Durchsuchungen in der Region und in Delmenhorst gegeben hatte. Damals wurde neben Rauschgift auch Waffen und Munition sichergestellt. Zu den Ergebnissen der heutigen Durchsuchung wird nachberichtet.