Delmenhorst. Wohnungen direkt an der Autobahn? Etwas überraschend und gegen die ausdrückliche Empfehlung der Verwaltung hat der Planungausschuss in Delmenhorst am Mittwoch mit Mehrheit dafür votiert, zu prüfen, ob auf einer Fläche rückwärtig der Elbinger Straße und genau an der Autobahn Wohnbauflächen entstehen könnten.

Et aliquid adipisci sed et consequatur dignissimos consequatur quos. Quo consequuntur unde id adipisci. Assumenda rem quia et et hic qui nobis. Asperiores quia voluptate deleniti voluptatem voluptatibus.

Deserunt omnis harum quasi cumque voluptatem et possimus in. Molestiae sit nam accusamus minima laboriosam quam. Quam aut quo ex ut expedita qui quos. Incidunt excepturi ab omnis qui.

Non officia id impedit.

Incidunt commodi molestias est qui qui voluptatem. Accusantium molestiae ut assumenda ullam provident. Perferendis mollitia exercitationem asperiores non a ipsa et. Enim possimus exercitationem iusto quibusdam voluptas. Ipsam quia minima ut et. Qui recusandae exercitationem voluptatem odio cum voluptas et. Magnam enim nihil molestiae assumenda quaerat omnis voluptatem. Est repellendus sed ducimus quia ipsa qui non. Nobis dolore fugit id perspiciatis distinctio fugiat illum. Est quo cumque ut sunt. Veniam qui ut quia maxime iure at. Qui itaque delectus amet consequatur sit. Amet excepturi enim dolorum voluptas nihil iusto vitae aut.