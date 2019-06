Delmenhorst. Etwas überraschend und gegen die ausdrückliche Empfehlung der Verwaltung hat der Planungausschuss am Mittwoch mit Mehrheit dafür votiert, zu prüfen, ob auf einer Fläche rückwärtig der Elbinger Straße und genau an der Autobahn Wohnbauflächen entstehen könnten.

Zwei Erbengemeinschaften hatten einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Fläche ist 6800 Quadratmeter groß und bislang unbebaut. Ein ähnlicher Antrag war 2008 abgewiesen worden, da dort nach „heutigem Kenntnisstand eine Ausweisung von Wohnbauflächen nicht möglich ist“.

Für die Verwaltung hat sich an der Sachlage auch elf Jahre später nichts entscheidend geändert, wie Fachbereichsleiter Fritz Brünjes in der Sitzung noch einmal betonte. Aus fachlicher Sicht rate man aufgrund der Nähe zur Autobahn von einer Wohnbauentwicklung ab. Die Stichworte lauten Lärm und Luftschadstoffe. „Gesundes Wohnen ist dort nicht möglich“, sagte auch Stadtplaner Ulrich Ihm.

Politik widerspricht Verwaltung

Während SPD-Ratsfrau Annette Kolley die Ausführungen der Verwaltung unterstrich und vor allem auf die Lärmbelastung abhob, gab es aber auch die Gegenposition, gerade mit Verweis auf andere Wohnbebauung in unmittelbarer Nähe zur Autobahn, etwa in Deichhorst. Die AfD-Mitglieder Lothar Mandalka und Stefan Kappe sehen in der Fläche ein „Baugebiet, das sinnvoll ist“. Delmenhorst brauche dringend Flächen für neuen Wohnraum. Auch Murat Kalmis (FDP) und Hartmut Rosch (Die Linke) plädierten dafür, die Möglichkeiten der Wohnbebauung prüfen zu lassen. Am Ende gab es fünf Ja-und eine Nein-Stimme bei einer Enthaltung. Die endgültige Entscheidung fällt jetzt der Verwaltungsausschuss.