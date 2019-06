Delmenhorst Der Jazz-Frühshoppen des Lions Club Delmenhorst Mitte März hat eine Spendensumme von 5500 Euro eingespielt. Am Mittwoch ist der Betrag dem Verein „Brücke“ übergeben worden.

Die „Brücke“ setzt sich seit Jahrzehnten für straffällig und auffällig gewordene Jugendliche ein, zum Beispiel über pädagogisch betreute Arbeitsstunden wie in einer Rad- oder Holzwerkstatt sowie über Anti-Gewalt-Kurse. Bei dem Frühschoppen im März hatte die Polizei-Bigband Niedersachsen im Autohaus Brüning aufgespielt. Bei der Auflage im nächsten Jahr wird übrigens Frank Marpoder auftreten, der in der Casting-Show „The Voice of Germany“ bekannt geworden ist, teilte der Lions Club mit.