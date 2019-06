Bei „Tischler & Kunst“ werden traditionell neben Gesellenstücken auch Kunstwerke gezeigt. Archivfoto: Andreas Nistler

Delmenhorst. Die Tischler-Innung Delmenhorst/Oldenburg-Land präsentiert am Sonntag, 23. Juni, eine Ausstellung der Gesellenstücke. Mit viel Information und Unterhaltung will sich das Handwerk unter dem Motto „Tischler & Kunst“ in der Markthalle zeigen.