An den Grundschulen Parkschule und Käthe-Kollwitz-Schule soll ein Pilotprojekt „Lernförderung“ umgesetzt werden. Die Verwaltung stellt das Projekt der Politik in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur am Donnerstag, 20. Juni, 17 Juni, in der Mensa der Oberschule Süd vor.

In den Grundschulen werde der Grundstein der Schülerinnen und Schüler für den schulischen Erfolg in den weiterführenden Schulen gesetzt, heißt es in der Vorlage für den Ausschuss. Umso wichtiger sei es, dass den Schülerinnen und Schülern bei schwachen oder mangelhaften Leistungen oder wenn die Versetzung gefährdet erscheint, ein Hilfsangebot in Form von Lernförderung angeboten werde.

Schulen haben sich bereiterklärt

Daher soll an zwei Pilot-Grundschulen eine Lernförderung eingerichtet werden, die durch BuT-Mittel (Bildung und Teilhabe) finanziert wird. Hierfür haben sich die Parkschule sowie die Käthe-Kollwitz-Schule bereit erklärt. Detailplanungen wurden in einem Arbeitskreis mit Teilnehmern aus den verschiedenen Einrichtungen bereits besprochen.

Voraussetzung ist die Antragsstellung der Eltern auf Lernförderung im Zuge des BuT-Paktes. Im persönlichen Gespräch mit den Eltern durch die Schule soll geklärt werden, ob bereits Leistungsbezüge vorliegen. Gegebenenfalls sind die Eltern an das Jobcenter oder das Familien- und Kinderservicebüro zu verweisen. Dazu sollen Flyer und Infoblätter die Leistungsmöglichkeiten aufzeigen und die Beratung unterstützen. Es ist in jeder Schule ein fester Ansprechpartner für Jobcenter und Familienbüro als Koordinator des Prozesses und der jeweiligen Organisation festzulegen.

Start zum neuen Schuljahr

Das Pilotprojekt soll zum Schuljahr 2019/2020 starten und als Machbarkeitstest Erfahrungen zur Grundlage für den Haushalt 2020 bringen. Die zwei Schulen werden laut Verwaltung vermutlich um die 70 Schülerinnen und Schüler mit Lernförderbedarf haben, die sowohl im Einzel-, aber auch im Gruppenunterricht zwei bis vier Stunden die Woche Lernförderung benötigen werden. Besonderes Augenmerk werde auf die Fächer Deutsch und Mathematik gelegt. „Schwierigkeiten im Fach Deutsch bedingen oft auch schwächere Leistungen in den anderen Fächern aufgrund von Verständnisproblemen“, heißt es in der Vorlage. juls