Brake. Flamingos in der Wesermarsch? Was nach einem Scherz klingt, ist Realität geworden. Eine Gruppe der Exoten hat sich offenbar bei Brake niedergelassen.

Einen solchen Anblick verbindet man normalerweise mit einem Urlaub in tropischen Regionen und nicht mit der Wesermarsch bei Brake: Eine Gruppe von rund 15 Flamingos hat sich offenbar im Gebiet zwischen der Bundesstraße 212 und der Weser niedergelassen.





In den vergangenen Tagen wurden die Tiere mehrfach im Bereich eines Sees beobachtet. Sollten die Vögel, die eigentlich in Afrika und Südamerika heimisch sind und selbst in Spanien nur kleine Kolonien gegründet haben, in der Wesermarsch heimisch werden und sogar brüten, könnte dies die weltweit nördlichste Flamingokolonie werden.