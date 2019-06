Mehrwöchige Wartung in Delmenhorster Grafttherme CC-Editor öffnen

In der Delmenhorster Grafttherme stehen Wartungsarbeiten in verschiedenen Bereichen an. Archivfoto: Andreas Nistler

Delmenhorst. Die Grafttherme kündigt für die Zeit zwischen Ende Juni bis Ende Juli mehrwöchige Revisionsarbeiten an. Die Sauna, der Wellnessbereich und Sportbereich werden auf Vordermann gebracht. In der Sauna steht eine Neuerung an.