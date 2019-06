Delmenhorst. Die Gewerkschaft NGG hat die Beschäftigten der CSM Deutschland GmbH für die Werke Delmenhorst und Gerlenhofen (bei Stuttgart). 90 Kolleginnen und Kollegen haben sich allein in Delmenhorst beteiligt.

Mittwoch, Punkt 11.30 Uhr. Vor dem Werkstor von CSM in Delmenhorst haben sich rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versammelt. Sie sind dem Aufruf der Gewerkschaft NGG zu einem Warnstreik gefolgt. "Die Resonanz ist großartig", sagt Moritz Steinberger, Gewerkschaftssekretär der Gewerkschaft NGG in Bremen. "Hier stehen nicht nur Kolleginnen und Kollegen, die gerade Schicht haben. Viele sind hier und opfern ihre Freizeit, zum Teil auch nach der Nachtschicht."

Mehr Geld für die Belegschaft

Doch warum wird gestreikt? Es geht um den Haustarif. "In den bisherigen zwei Verhandlungen der aktuellen Haustarifrunde 2019 haben die Arbeitgeber nur ein Magerangebot von 2,5 Prozent vorgelegt. Die Belegschaft verdient mehr", sagt Steinberger. "Wir haben uns auf das Unternehmen zubewegt. Leider lässt die Arbeitgeberseite eine ähnliche Kompromissbereitschaft bislang vermissen und blockiert die Tarifverhandlungen durch sehr geringes Entgegenkommen."

Mit dem Warnstreik solle nun der Druck erhöht werden. „Wir werden es nicht hinnehmen, dass ein Unternehmen seine Beschäftigten mit einer Entgelterhöhung knapp über der Inflationsrate abspeisen will. Die Beschäftigten haben die Gewinne erarbeitet und wollen ihren verdienten Teil des Kuchens abbekommen", betont Steinberger. "Die hohe Leistungsbereitschaft, Einsatzfreude und Flexibilität der 350-köpfigen Belegschaft in Delmenhorst verdienen mehr Anerkennung und Respekt! Wenn der Arbeitgeber nicht bereit ist, sich zu bewegen, bewegen wir uns: vor das Werkstor.“ Die Arbeit im Werk stand zeitweise still.

Unternehmen reagiert mit Unverständnis

Im Unternehmen ist der Streik naturgemäß nicht gut angekommen. „Wir haben kein Verständnis dafür, dass die Gewerkschaft NGG an unserem Standort in Delmenhorst zu einem Warnstreik aufgerufen hat“, sagte Andreas Witte, Personaldirektor bei der in Bremen ansässigen CSM Deutschland GmbH.



„Aus unserer Sicht haben wir in den letzten Wochen zum Teil kontroverse, aber immer faire Tarifverhandlungen bezüglich unserer wettbewerbsfähigen Entgelte und Sonderzahlungen geführt“, erläuterte Witte weiter und ergänzt: „Wir hatten bereits für Donnerstag, 13. Juni, eine neue Gesprächsrunde vereinbart und standen nach unserer Einschätzung kurz vor einem Abschluss.“

"Dieses Gefühl haben wir bislang nicht, in keinster Weise", sagt hingegen Sternberger.

Firmensituation berücksichtigen

Diese Verhandlungen werden laut Witte durch den Warnstreik völlig unnötig gefährdet, dasselbe gelte für eine schnelle Einigung. „Der Streikaufruf ist umso unverständlicher, weil wir in unseren Gesprächen bereits sehr weit gekommen waren. Uns erstaunt insbesondere, dass der NGG in diesem späten Stadium der Verhandlungen ganz offensichtlich politische Umverteilungsthemen wichtiger sind als die Berücksichtigung der Firmensituation und die Zukunftsfähigkeit der Jobs am Standort Delmenhorst“, sagte Witte. „Wir bedauern die Situation außerordentlich, vor allem aber, dass durch diesen Warnstreik unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt wahrscheinlich noch länger auf ein Ergebnis der Tarifverhandlungen warten müssen“, betonte der Personaldirektor.

Zur Sache Über CSM Bakery Solutions CSM Bakery Solutions ist nach eigenen Angaben ein weltweit führender Produzent und Lieferant von Backzutaten, Tiefkühlbackwaren und Services für Handwerksbäckereien, den Foodservice-Markt, industrielle Hersteller von Backwaren sowie den Lebensmitteleinzelhandel. Die Experten von CSM Bakery Solutions betreuen Kunden in mehr als 100 Ländern und profitieren dabei von einem internationalen Netzwerk in den Bereichen Innovation und Produktentwicklung sowie von Produktionsstätten rund um den Globus. Zu den CSM-Traditionsmarken zählen MeisterMarken, Ulmer Spatz, Goldfrost und Baker & Baker. Weitere Informationen unter www.csmbakerysolutions.com.