Delmenhorst. Die Beschäftigten des Donut-Herstellers CSM an der Grünen Straße werden diesen Mittwoch die Arbeit niederlegen. Einen entsprechenden Streik kündigt die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) an.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Delmenhorst sowie in Gerlenhofen bei Stuttgart sind aufgerufen, zwischen 11.30 und 13.30 Uhr in den Warnstreik zu gehen. Laut NGG haben in den vergangen zwei Tarifrunden die Arbeitgeber nur eine Entgelterhöhung von 2,7 Prozent für 2019 und 2,3 Prozent für 2020 angeboten. Die NGG-Tarifkommission fordert eine Erhöhung von 3,3 Prozent.

Gewerkschaft sieht Blockadehaltung

(Weiterlesen: Donut-Riese investiert in Delmenhorst)

Dabei habe sie sich eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Verhandlungen bereits auf die Arbeitgeber zubewegt und ist von der ursprünglichen Forderung von 202 Euro Erhöhung für Entgeltgruppen auf mindestens 87 Euro Erhöhung abgerückt. Die NGG wirft der Arbeitgeberseite Blockadehaltung vor. Sie kündigt erhöhten Druck an: Der heutige Warnstreik wäre der erste in Delmenhorst. Laut NGG arbeiten 350 Menschen bei CSM.