Delmenhorst. Der Delmenhorster Söhne Ehmen darf sich über eine erkleckliche Summe freuen. Er ist jüngster Sieger des LzO-Gewinnsparens.

Geldregen für den Delmenhorster Sönke Ehmen (re.): Der Kunde der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) hat bei der Monatsauslosung der Lotterie „Sparen + Gewinnen“ 10.000 Euro gewonnen. „Da muss ich mich erst mal setzen“, sei seine erste Reaktion gewesen, als er telefonisch über den Gewinn informiert wurde. Der symbolische Spendenscheck wurde am Dienstag in der LzO an der Bahnhofstraße von Vermögensberater Soeren Wagner überreicht. „Sparen + Gewinnen“ ist ein Programm, bei dem auch rund 400.000 im Jahr für regionale Einrichtungen abfallen, zum Beispiel für die Wissenschafts-, Sport- oder die Kulturförderung.