Quergedacht: Jung, gesund und voller Energie

Delmenhorst. In unserer alterslosen kleinen Kolumne geht es heute um das Thema Älterwerden.

Ist es nicht wunderschön, jung, gesund und voller Energie zu sein? Wenn man sich nur an diese Zeit erinnern könnte. Steht ein Geburtstag ins Haus, dann kommt man ins Grübeln. Wer in die Jahre kommt, der denkt über das eigene Ablaufdatum nach. Sicher: Wer lange leben möchte, der muss alt werden. Das ist der einzige Weg. Unsereiner hat derzeit nur einen echten Wunsch: Man möchte einfach nie so alt werden wie der CDU-Jüngling Philipp Amthor gedanklich schon jetzt ist. Raus aus der Schule und schon komplett vergreist hinter dem glatten Kindergesicht.

Man kommt darüber weg

Kürzlich ist übrigens der immergrüne Hans-Christian Ströbele 80 geworden. Seine Partei, die Grünen, feiert mit Umfragerekorden kräftig mit. Ströbele twitterte an seinem Geburtstag: „Heute bin ich schon 80. Schon ganz schön alt, sagt man. Ich steh daneben und wundere mich.“

Die Gräfin des weißen Sports, Steffi Graf, wird in wenigen Tagen 50. Boris Becker hat schon mal vorab gratuliert: „Glückwunsch von meiner Seite, es tut ein bisschen weh, 50 zu werden, aber man kommt darüber weg.“ Immerhin spendet da einer Trost, für den es zuletzt abseits des Platzes selten Vorteil Becker hieß.

Frisch wie Aale-Dieter

Wie alt man gerade geworden ist, sieht man an den Gesichtern derer, die man jung gekannt hat. Hat Heinrich Böll mal gesagt. Der wäre mittlerweile über 100. Und ist bei Jüngeren leider längst vergessen. Aale-Dieter hingegen, die Legende vom Hamburger Fischmaakt, ist noch munter wie ein Fisch im Wasser. Er ist 80 Jahre „aalt“. Sein Ziel: „Ich verkaufe weiter Aal, solange ich das noch kann.“ Das hält ihn jung. Butter bei die Fische: Vielleicht wäre eine Umschulung für mich sinnvoll. Makrelen-Marco, das klingt nach einem Job, mit dem ich so richtig alt werden könnte.