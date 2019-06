Delmenhorst. Auf eine einwöchige Sperrung der Syker Straße müssen sich die Delmenhorster Verkehrsteilnehmer einstellen. An der Hauptverkehrsader sind umfangreiche Kanalbauarbeiten nötig.

Wie die Stadt Delmenhorst mitteilt, muss die Syker Straße im Bereich An der Schaftrift/Celler Straße in der Zeit von Dienstag, 18. Juni, bis voraussichtlich Dienstag, 25. Juni, voll gesperrt werden. Die Verkehrsteilnehmer werden in dieser Zeit über den Lübecker Weg und die Langenwischstraße umgeleitet.