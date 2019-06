Oldenburg. Wenige Tage nach Schuldspruch wegen 85-fachen Mordes hat der ehemalige Krankenpfleger Niels Högel Revision gegen das Urteil eingelegt. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Oldenburg am Dienstag mit.

Högel war wegen 100-fachen Mordes vor des Landgericht Oldenburg angeklagt gewesen. Er soll Patienten im Klinikum Oldenburg und im Klinikum Delmenhorst getötet haben. Er war am 6. Juni in 85 Fällen schuldig gesprochen worden, in 15 Fällen erfolgte ein Freispruch. Högels Anwältinnen Freispruch in 31 Fällen gefordert, in 14 Fällen plädierten sie auf versuchten Mord und in 55 Fällen auf Mord.

Aufhebung des Urteils möglich

Verurteilte können innerhalb eines Monats nach dem Urteil in Revision gehen. Daraufhin wird nicht der ganze Prozess neu aufgerollt, sondern lediglich das Urteil von der nächsthöheren Instanz überprüft. Werden Verfahrensfehler gefunden, könnte das Urteil aufgehoben werden.