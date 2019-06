Firmanden sagen in St. Marien bewusst „Ja“ zum Glauben MEC öffnen

Weihbischof Wilfried Theising zieht hinter Pfarrer Guido Wachtel und Pastoralreferentin Sabine Ciomber-Günther in die St. Marien-Kirche ein. Die Firmanden warten in den ersten Sitzreihen mit ihren Paten. Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst 38 Firmanden haben am Pfingstsamstag in der katholischen St. Marien-Kirche in Delmenhorst noch einmal „bewusst Ja gesagt zu Gott und zum Glauben“.