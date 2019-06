Delmenhorst. Mit rund 400 Gästen hat die St. Johannes-Gemeinde am Pfingstmontag in Delmenhorst-Hasport ihr Kirchweihfest gefeiert. Vielerorts gab es besondere Gottesdienste zum "Geburtstag der Kirche".

Evangelische wie katholische Christen in Delmenhorst haben am Wochenende mit besonderen Gottesdiensten eines der größten Feste im Kirchenjahr gefeiert: Pfingsten – und damit die Aussendung des Heiligen Geistes. Mit rund 400 Gästen zählte das 42. Kirchweihfest der St. Johannes-Gemeinde zu den größten Glaubensfeiern der Stadt. In ihrer Predigt beim Open-Air-Gottesdienst vor der idyllischen Kulisse des Hasportsees rückte Pfarrerin Ulrike Klank die Verständigung ins Zentrum.





„So wie damals in Jerusalem ist sie heute noch unsere Aufgabe als Christen“, erklärte Klank, „die Verständigung zwischen den Generationen, zwischen Zugewanderten und Einheimischen und zwischen sozialen Schichten.“ So habe die Kirche angefangen, erinnerte die Pfarrerin die Gläubigen aus den Gemeinden St. Johannes, St. Stephanus und Zu den Zwölf Aposteln sowie die anderen Gäste an Pfingsten als „Geburtstag der Kirche“. Daraus leite sich bis heute ein Auftrag ab. Musikalisch untermalte ihre Worte der Posaunenchor des evangelischen Kirchenverbandes unter der Leitung von Holger Heinrich.

Kirchweihfest zieht viele Gäste aus Hasport und Annenheide an

Gespräche und Miteinander kamen beim Kirchweihfest in St. Johannes, das über die Jahre zu einer Art Stadtteilfest für Hasport und Annenheide angewachsen ist, jedenfalls nicht zu kurz. „Ich finde den Gottesdienst im Freien sehr schön, aber auch die Geselligkeit danach“, sagte Delmenhorsterin Ursula Robbers. Die 77-Jährige kam, wie jedes Jahr, mit dem Rad und stärkte sich mit einigen der rund 500 Kartoffelpuffer, die Ehrenamtliche für das Fest zubereiteten. Würstchen, Waffeln und Torten auf den Tellern ihrer Sitznachbarn belegten die kulinarische Auswahl. Die Musik dazu lieferte Heinz Czech, der mit seinem Akkordeon „Ohrwürmer“ zu Gehör brachte.





Wer es ruhiger mochte, konnte mit Holger Jablonowski in der Kirche gleich zweimal auf „Sommerreise“ gehen, Instrumentalmusik und poetischen Texten lauschen. Für Sportliche gab es erstmals Disc-Golf. Jugendliche wie Erwachsene versuchten sich darin, die Frisbeescheiben in den eigens aufgebauten Körben zu versenken. Wer dafür noch zu klein war, tobte sich auf der Hüpfburg aus.

Anzeige Anzeige