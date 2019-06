Stark alkoholisiert hat ein 35-Jähriger sieben Mitfahrer durch Delmenhorst gefahren. Foto: dpa

Delmenhorst. Acht Personen in einen Mazda gezwängt, am Steuer ein 35-Jähriger mit fast zwei Promille: Diese abenteuerliche Fahrt hat die Polizei in der Nacht zu Pfingstmontag in Delmenhorst gestoppt. Zudem fielen vier weitere Alkohol- und Drogenfahrten auf.