Delmenhorst. Zum 260. Geburtstag ein Spaziergang durchs Grüne: Das schenkten Johannes Mitternacht und Sabine Jünemann Friedrich Schiller zum Ehrentag. Rund 70 Zuschauer schlossen sich dem Streifzug am Freitag an.

Pathetische Worte mit schwellender Brust vorgetragen: So mancher Delmenhorster mag sich gefragt haben, was am Freitagabend in der Stadtmitte vor sich ging. Schnellen Schrittes jagte da ein Mann – grauer Mantel, Rüschenhemd, roter Schal und Sturmfrisur – von der Langen Straße bis in die Graft und wieder zurück. Mit der Mappe in der Hand und ständig an faulenden Äpfeln schnuppernd, hätte er es fast sein können: Johann Christoph Friedrich (von) Schiller, einer der bedeutendsten Dichter und Denker Deutschlands. Am 10. November dieses Jahres hätte er seinen 260. Geburtstag gefeiert. Wenn auch etwas verfrüht, ließen Schauspieler Johannes Mitternacht und Buchhändlerin Sabine Jünemann Schiller aus diesem Grund für knapp zwei Stunden wieder auferstehen, wobei Ersterer in die Rolle des Sprachgenies schlüpfte.

"An die Freude" summend in die Graft geeilt

Restlos ausverkauft war der Schiller-Spaziergang am Wochenende – die amüsanten und aktionsreichen Lesungen von Mitternacht in Zusammenarbeit mit Jünemann sind längst über die Stadtgrenzen hinweg bekannt. Rund 70 Zuschauerinnen und Zuschauer warteten gespannt vor dem Eingang der Buchhandlung Jünemann in der Innenstadt, als Schiller (Mitternacht) um die Ecke rauschte, sogleich auf die Sitzbank vor dem Geschäft sprang und mit schallender Stimme die ersten Zeilen vortrug. Das erregte nicht nur die Aufmerksamkeit des Publikums, sondern auch die der Spaziergänger und Anwohner, die teils ungläubig stehen blieben oder aus ihren Fenstern lehnten. Über den „Wallenstein“ wusste der Dramatiker genauso zu philosophieren wie über seinen geschätzten Freund Goethe und mit Blick in den wolkenverhangenen Himmel auch über die „Kräfte der Natur“, ehe er „An die Freude“ summend vorbei am Amtsgericht in die Graftanlagen eilte.

Rezitation des "Tauchers" an der Delme

Jünemann, die die Tour anführte, und Mitternacht waren sich augenscheinlich nicht immer einig darüber, wohin der Spaziergang gehen sollte. Und so trennte sich die Gruppe mehrmals, um kurz darauf wieder zusammen zu finden. Mitternacht überspielte solche kleinen Pannen gekonnt mit scherzhaften Zurufen („Bin ich dort hinten gut zu hören?“) und schauspielerischem Talent, sodass sich das Publikum stets unterhalten fühlte. Als besonders hörenswert stellte sich die Rezitation der Ballade „Der Taucher“ heraus, die Mitternacht am Ufer der Delme vortrug. „Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp, zu tauchen in diesen Schlund?“, fragte er mit Blick auf den – ironischerweise – stillen Fluss. Ein äußert lohnender Spaziergang, den Mitternacht mit einem Schlittern durch die Kinderrutsche am Marktplatz beendete und Schiller so in ein ganz anderes – komödiantisches! – Licht rückte.

Weiterer Schiller-Spaziergang geplant

Weil die ersten beiden literarischen Spaziergänge zu Ehren Schillers im Juni in kürzester Zeit ausverkauft waren, bietet das Duo noch einen dritten an: Wer das Schauspiel miterleben möchte, bekommt am Freitag, 5. Juli, um 20 Uhr eine weitere Möglichkeit dazu. Treffpunkt ist die Buchhandlung Jünemann, Lange Straße 37. Hier können sich Interessierte direkt anmelden oder per Telefon unter (04221) 8507177. Der Eintritt kostet 10 Euro pro Person.