Delmenhorst. Vor allem Abiturienten der 80er und 90er Jahre sind zum Ehemaligentreffen des Max-Planck-Gymnasiums gekommen. Jochen Mohrenberg und Heiner Lüschen organisieren das Treffen seit Jahrzehnten.

Jochen Mohrenberg hat mit seiner Ankündigung nicht übertrieben: Für das leibliche Wohl war wirklich bestens gesorgt. Kaffee, Bier und Bratwürstchen, mehr braucht es nicht für ein gelungenes Ehemaligentreffen. Einzig ein paar mehr Besucher hätte Organisator Mohrenberg sich gewünscht – Wind und kühle Temperaturen mögen einige von einer Stippvisite auf dem Maxe-Pausenhof abgehalten haben. Seit 36 Jahren organisiert Jochen Mohrenberg zusammen mit Heiner Lüschen das lockere Zusammenkommen von ehemaligen Schülern sowie aktuellen und pensionierten Lehrern.

Jüngere Abiturjahrgänge vermisst

Der ehemalige Lehrer für Mathematik und Biologie vermisste vor allem jüngere Abiturjahrgänge: „Es wäre schön, wenn auch Ehemalige kämen, deren Abschluss noch nicht so lang zurückliegt.“ Der Pädagoge im Ruhestand hat zu dem Treffen seine Familie mitgebracht – Sohn Achim, Schwiegertochter Karen und den achtjährigen Enkel Hardi. Achim hat 1990 am Maxe sein Abitur gemacht, heute lebt er mit der Familie in Braunschweig. „Eigentlich bin ich Grafikdesigner, aber gerade wage ich den Quereinstieg in den Lehrerberuf“, so Achim Mohrenberg. Somit wird er künftig den Job ausüben, den sein Vater viele Jahre lang am Delmenhorster Gymnasium hatte.

Selbst in den Lehrerberuf eingestiegen

Sein Jahrgangskollege Uwe Wellpott gehört ebenfalls zu der eingeschworenen Gruppe von Ehemaligen, die immer beim Pfingstreffen dabei sind. Wellpott muss dafür auch keine lange Anreise in Kauf nehmen – der kaufmännische Geschäftsführer lebt noch in Delmenhorst. Bereits 1987 hat Stefan Kummer die Reifeprüfung erfolgreich abgelegt. Auch seine Erfahrungen in der Schule können so schlecht nicht gewesen sein: „Heute bin ich selbst Lehrer“, erzählt Kummer. Gleichzeitig ist der Delmenhorster als Rechtspfleger tätig. Die ehemaligen Lehrer hören solche Geschichten gern – und freuen sich, wenn die Schüler von damals ihren Weg gefunden haben.