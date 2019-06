Delmenhorst. Seit 20 Jahren ist Sandra Brüning als Tanzpädagogin tätig. Zum Arbeitsjubiläum zeigt die Delmenhorsterin am Samstag, 22. Juni, mit ihren Schülern ein Highlight-Programm im Kleinen Haus.

Seit 20 Jahren selbstständig, seit zehn Jahren im eigenen Studio: Sandra Brüning ist mit ihrer Tanzschule „Art of Dance“ fest in Delmenhorst verankert. Ihr Arbeitsjubiläum feiert die Tanzpädagogin am Samstag, 22. Juni, gleich mit zwei Aufführungen im Kleinen Haus. Dazu hat Brüning ein besonders Programm entwickelt: In der Show „Best of 20 Years“ stehen rund 230 Tänzerinnen und Tänzer aus 28 Gruppen des Studios auf der Bühne und präsentieren in zwei Akten die Höhepunkte der Produktionen „Mary Poppins“ (2013), „Der Zauberladen“ (2015), „Das Künstleratelier“ (2010) und „Michael Jackson“ (2008).

Programm zeigt Bandbreite der Tanzstile

„Von Ballett über Jazz Dance, Hip Hop und Modern Dance bis hin zu Stepptanz wird unsere ganze Bandbreite gezeigt“, kündigt Brüning an. Knapp ein Jahr hat sie an dem Highlight-Programm gearbeitet und es nach ihrem Anspruch geformt, damit eine „richtige kleine Geschichte“ aus den vier Aufführungen entsteht. In Teamarbeit wurden die Choreographien neu erlernt, das Bühnenbild gemalt und gebastelt sowie ein Programmheft gestaltet. Eine Tatsache, die Brüning schätzt:

„Ohne die vielen Helfer würde es kaum gehen.“





Nur die Kostümierungen mag sie nicht aus der Hand geben. Über 230 unterschiedliche Kostüme werden in der Show gezeigt, ein Großteil davon hat Brüning in nächtlicher Heimarbeit – auch aufgrund der Nachhaltigkeit – selbst genäht. „Zeit für das Privatleben gab es in den vergangen zwölf Monaten kaum“, gibt sie zu. Ihre Freizeit opfere sie aber trotzdem gerne für die Aufführung, schließlich bringe das alle Schülerinnen und Schüler richtig zusammen.





„Da ist es egal, ob man vier Jahre oder über 60 Jahre alt ist, wir alle arbeiten für die gleiche Sache“, findet auch Svea Coldewey, Schülerin in der Ballett-Gruppe. Es sei „wahnsinnig“, wie Brüning es immer wieder schaffe, die Schüler, Eltern und Freunde des Studios mitzureißen. Von der besonderen Atmosphäre im Tanzstudio weiß auch Schülerin Janina Pecht zu berichten: „Wer tanzen will, ist bei Sandra immer willkommen. Hier wird niemand ausgeschlossen.“ Selbst Anfänger werden bei der Aufführung auf der Bühne stehen. „Es soll auf gar keinen Fall jemand das Gefühl bekommen, dass er nicht gut genug ist, um mitzumachen“, betont Coldewey. Schließlich verbinde der Spaß an der Bewegung alle Darsteller auch über Altersgrenzen hinweg und repräsentiere die inklusive Arbeitsweise der Tanzpädagogin. Coldewey und Pecht sind sich jedenfalls einig und loben: „Das Beste an 20 Jahren tanzen mit Sandra Brüning ist und bleibt Sandra Brüning.“

Anzeige Anzeige

Nur noch Restkarten erhältlich

Wer die „Best of 20 Years”-Show von “Art of Dance” am Samstag, 22. Juni, um 15 Uhr und 18.30 Uhr im Kleinen Haus, Max-Planck-Straße 3, miterleben möchte, muss sich beeilen. Für beide Aufführungen gibt es nur noch Restkarten. Die Tickets kosten 13 Euro und können im „Art of Dance Tanz- und Yogastudio“, Cramerstraße 189, montags von 15 bis 17 Uhr, dienstags von 17.15 bis 18.30 und mittwochs von 16 bis 17.15 Uhr gekauft werden.